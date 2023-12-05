Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Де Хеа готов присоединиться к клубу АПЛ

05 Декабря 2023 • 08:59 Комментировать

Звездный испанский вратарь Давид де Хеа, который сейчас находится в статусе свободного агента, может вернуться в Английскую премьер-лигу. Об этом рапортуют журналисты The Telegraph.

По сообщениям источника, в услугах голкипера заинтересован «Ньюкасл», который потерял из-за травмы своего первого номера Ника Поупа. Де Хеа уже знает об интересе «сорок» и готов присоединиться к команде, если будут выполнены его контрактные требования.

Последним местом работы Давида был «Манчестер Юнайтед», который он покинул минувшим летом. В прошлом сезоне Английской премьер-лиги де Хеа провел 38 поединков, в которых пропустил 43 мяча.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Манчестер Юнайтед Давид Де Хеа трансферы футбола - зима 2024 ещё теги
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Футбол онлайн
05.12.23 в 22:30
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
Бёрнли Бёрнли
1.90 3.70 3.90
Видео
05.12.23 в 23:15
Лутон Таун Лутон Таун
Арсенал Арсенал
8.00 5.40 1.35
Видео
Все матчи
На Евро-Футболе:
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 05 Декабря
08:59 · Англия. Премьер-лига
Де Хеа готов присоединиться к клубу АПЛ
08:53 · Англия. Чемпионшип
​«Сандерленд» уволил главного тренера
08:31 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг теряет команду 1
08:12 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» принял решение по Нкетиа 1
04:19 · Англия. Премьер-лига
Варан готов покинуть «Манчестер Юнайтед» в январе слухи
03:55 · Англия. Премьер-лига
Клуб Серии А нацелился на форварда «Челси» Брою слухи
03:39 · Англия. Премьер-лига
Гвардиол – о матче против «Астон Виллы»: «Будет непросто, но мы верим в свои качества»
03:27 · Англия. Премьер-лига
Каррагер: «Сейчас Рэшфорд напоминает мне Марсьяля – это худшее, что можно о нём сказать»
02:53 · Англия. Премьер-лига
Артета: «Ремсдейл остаётся с нами, он хочет играть за «Арсенал»
01:55 · Англия. Премьер-лига
Мэддисон рассказал, как проходит его восстановление после травмы
01:01 · Англия. Премьер-лига
Гвардиол: «Мы должны перестать пропускать голы в каждом матче»
00:41 · Англия. Премьер-лига
Арбитр матча «Манчестер Сити» – «Тоттенхэм» не будет отстранён за свою ошибку
00:30 · Англия. Премьер-лига
Маротта рассказал, подписание какого игрока далось ему труднее всего
00:18 · Англия. Премьер-лига
Матсен: «Мы доказали, что «Челси» умеет бороться»
04 Декабря
23:58 · Англия. Премьер-лига
Матич: «Погба и Санчо постоянно опаздывали на тренировки, в «Челси» таких проблем не было ни у кого»
Все новости
Рекомендуем