Де Хеа готов присоединиться к клубу АПЛ

Звездный испанский вратарь Давид де Хеа, который сейчас находится в статусе свободного агента, может вернуться в Английскую премьер-лигу. Об этом рапортуют журналисты The Telegraph.

По сообщениям источника, в услугах голкипера заинтересован «Ньюкасл», который потерял из-за травмы своего первого номера Ника Поупа. Де Хеа уже знает об интересе «сорок» и готов присоединиться к команде, если будут выполнены его контрактные требования.

Последним местом работы Давида был «Манчестер Юнайтед», который он покинул минувшим летом. В прошлом сезоне Английской премьер-лиги де Хеа провел 38 поединков, в которых пропустил 43 мяча.