Тен Хаг теряет команду

Десять поражений в 21 официальном матче сезона привели к тому, что в «Манчестер Юнайтед» начали сомневаться в методиках Эрика тен Хага, игроки перестают доверять ему. Как сообщает журналист SkySports Кавех Солхекол, игроки «Манчестер Юнайтед» ропщут на то, что он вынуждены постоянно бегать без особого, как они считают, смысла. Нидерландский наставник излишне сконцентрирован на «физике», что не нравится футболистам.

В среду «Манчестер Юнайтед» проведет свой очередной матч, команда примет в домашнем поединке лондонский «Челси» в рамках пятнадцатого тура английского чемпионата.