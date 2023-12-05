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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Тен Хаг теряет команду

05 Декабря 2023 • 08:31 Комментировать (1)

Десять поражений в 21 официальном матче сезона привели к тому, что в «Манчестер Юнайтед» начали сомневаться в методиках Эрика тен Хага, игроки перестают доверять ему. Как сообщает журналист SkySports Кавех Солхекол, игроки «Манчестер Юнайтед» ропщут на то, что он вынуждены постоянно бегать без особого, как они считают, смысла. Нидерландский наставник излишне сконцентрирован на «физике», что не нравится футболистам.

В среду «Манчестер Юнайтед» проведет свой очередной матч, команда примет в домашнем поединке лондонский «Челси» в рамках пятнадцатого тура английского чемпионата.


 
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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг
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Комментарии (1)
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NOBODY
05 Декабря 2023 в 09:13
это они еще под руководством Пепки не занимались - вот это физрук так физрук!!!
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