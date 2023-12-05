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«Арсенал» принял решение по Нкетиа

05 Декабря 2023 • 08:12 Комментировать (1)

Нападающий Эдди Нкетиа может покинуть лондонский «Арсенал» в зимнее трансферное окно, об этом рапортуют журналисты Football Transfers.

Как стало известно источнику, руководство вице-чемпиона Англии готово рассмотреть предложения по продаже 24-летнего футболиста в январе. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость форварда в 30 миллионов евро. Срок трудового соглашения между сторонами истекает летом 2027 года.

В нынешнем сезоне Нкетиа принял участие в 14 поединках Английской премьер-лиги, в которых записал на свой счет пять забитых мячей.

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Арсенал Лондон Эдди Нкетиа трансферы футбола - зима 2024 ещё теги
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Комментарии (1)
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LMI
05 Декабря 2023 в 09:09
Самое смешное то, что на вот эту минуту он лучший бомбардир Арсенала
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