«Арсенал» принял решение по Нкетиа

Нападающий Эдди Нкетиа может покинуть лондонский «Арсенал» в зимнее трансферное окно, об этом рапортуют журналисты Football Transfers.

Как стало известно источнику, руководство вице-чемпиона Англии готово рассмотреть предложения по продаже 24-летнего футболиста в январе. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость форварда в 30 миллионов евро. Срок трудового соглашения между сторонами истекает летом 2027 года.

В нынешнем сезоне Нкетиа принял участие в 14 поединках Английской премьер-лиги, в которых записал на свой счет пять забитых мячей.