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Варан готов покинуть «Манчестер Юнайтед» в январе слухи

05 Декабря 2023 • 04:19 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Борнмут
09.12 18:00

Центральный защитник «Манчестер Юнайтед» Рафаэль Варан может быть продан уже в январе.

Французский футболист не выходил в стартовом составе в матчах Премьер-лиги с конца сентября, а в последних трёх встречах, включая игру Лиги чемпионов против «Галатасарая», Эрик тен Хаг не выпустил центрбека даже на замену. По информации SportsZone, Варан готов к скорой смене клуба – он открыт для идеи ухода в январе. В «Манчестер Юнайтед» также не против продажи 30-летнего игрока, о чём уже сообщалось несколькими неделями ранее.

В активе Рафаэля Варана один забитый мяч в 12 поединках текущего сезона. Эксперты Transfermarkt оценивают стоимость француза в 35 млн евро. Интерес к нему приписывался «Баварии».

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