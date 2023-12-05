Нападающий лондонского «Челси» Армандо Броя заинтересовал итальянский клуб.

Речь идёт о «Торино», который планирует усилить атакующую линию в январе в связи с возможным уходом Неманьи Радоньича – игрок поругался с главным тренером Иваном Юричем. Согласно сведениям Tuttosport, Броя станет одной из главных целей «быков», если сербский футболист действительно покинет клуб. 22-летний форвард не имеет постоянной игровой практики в «Челси», и ранее интерес к нему приписывался «Милану», «Наполи», «Интеру» и «Фулхэму».

Трансферная стоимость Армандо Брои оценивается порталом Transfermarkt в 28 млн евро.