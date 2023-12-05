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Гвардиол – о матче против «Астон Виллы»: «Будет непросто, но мы верим в свои качества»

05 Декабря 2023 • 03:39 Комментировать
Астон Вилла
...
Манчестер Сити
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06.12 23:15

Универсальный защитник «Манчестер Сити» Йошко Гвардиол поделился мыслями о предстоящем матче против «Астон Виллы».

«Горожане» свалились с первой строчки в Премьер-лиги на третью, сыграв вничью в трёх подряд поединках чемпионата. В среду действующим чемпионам предстоит встретиться в гостях с «Астон Виллой», занимающей четвёртое место и отстающей всего на одно очко.

«Это будет непросто, но нам нужно восстановиться и быть готовыми. Мы верим в свои качества, нам необходимо быть сосредоточенными на себе. Наша задача – держаться вместе и продолжать делать то, что получается у нас лучше всего», – цитирует City Xtra Гвардиола.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Астон Вилла Йошко Гвардиол ещё теги

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АСТОН ВИЛЛА МАНЧЕСТЕР СИТИ
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