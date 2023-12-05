Каррагер: «Сейчас Рэшфорд напоминает мне Марсьяля – это худшее, что можно о нём сказать»

Бывший футболист «Ливерпуля» и сборной Англии Джейми Каррагер выступил с критикой нападающего «Манчестер Юнайтед» Маркуса Рэшфорда.

26-летний игрок впечатляюще провёл прошлый сезон, но, по мнению многих, проваливает нынешнюю кампанию. На проблемы Рэшфорда указывает и его результативность – всего два гола в 18 матчах.

«Такие игроки, как Стивен Джеррард, я и Рэшфорд [проводящие всю карьеру в одном клубе] должны исправлять ситуацию, когда что-то идёт не так. Вы обязаны вести за собой людей. Сейчас, когда я наблюдаю за Рэшфордом, он напоминает мне Марсьяля, и это, пожалуй, худшее, что вообще можно о нём сказать», – заявил телеэксперт Sky Sports.