Артета: «Ремсдейл остаётся с нами, он хочет играть за «Арсенал»

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета прокомментировал возможный уход из клуба голкипера Аарона Ремсдейла.

Слухи о возможном расставании 25-летнего игрока с «канонирами» возникли на фоне потери англичанином места в стартовом составе. Считается, что Ремсдейл может сменить клуб уже в январе, однако Артета не поддерживает такой сценарий.

«Я хочу, чтобы Аарон был с нами. Я очень рад, что у нас есть два хороших вратаря. Ремсдейл остаётся в «Арсенале». Он готов играть, и он, как и любой другой игрок из нашего состава, хочет играть за «Арсенал», – приводит инсайдер Фабрицио Романо слова испанского наставника.