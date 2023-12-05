Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Артета: «Ремсдейл остаётся с нами, он хочет играть за «Арсенал»

05 Декабря 2023 • 02:53 Комментировать
Лутон Таун
...
Арсенал
1 14.00 X 6.60 2 1.23
Через 19 ч. 31 мин.

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета прокомментировал возможный уход из клуба голкипера Аарона Ремсдейла.

Слухи о возможном расставании 25-летнего игрока с «канонирами» возникли на фоне потери англичанином места в стартовом составе. Считается, что Ремсдейл может сменить клуб уже в январе, однако Артета не поддерживает такой сценарий.

«Я хочу, чтобы Аарон был с нами. Я очень рад, что у нас есть два хороших вратаря. Ремсдейл остаётся в «Арсенале». Он готов играть, и он, как и любой другой игрок из нашего состава, хочет играть за «Арсенал», – приводит инсайдер Фабрицио Романо слова испанского наставника.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Микель Артета Аарон Ремсдейл трансферы футбола - зима 2024 ещё теги

Новости по матчу

04 Декабря
18:53
Уверенный прогноз и ставка на матч Лутон Таун — Арсенал АПЛ — 5 декабря 2023
12:51
«Арсенал» готов продать Парти в январе, чтобы профинансировать другие трансферы
03 Декабря
16:16
«Арсенал» встретится с «Ливерпулем» в третьем раунде Кубка Англии 3
12:53
Артета объяснил, почему заменил Томиясу в матче с «Вулверхэмптоном»
02 Декабря
21:41
«Милан» настаивает на аренде Кивиора с правом выкупа 1
Показать ещё
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЛУТОН ТАУН АРСЕНАЛ
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Футбол онлайн
05.12.23 в 22:30
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
Бёрнли Бёрнли
1.90 3.70 3.90
Видео
05.12.23 в 23:15
Лутон Таун Лутон Таун
Арсенал Арсенал
8.00 5.40 1.35
Видео
Все матчи
На Евро-Футболе:
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 05 Декабря
03:39 · Англия. Премьер-лига
Гвардиол – о матче против «Астон Виллы»: «Будет непросто, но мы верим в свои качества»
03:27 · Англия. Премьер-лига
Каррагер: «Сейчас Рэшфорд напоминает мне Марсьяля – это худшее, что можно о нём сказать»
02:53 · Англия. Премьер-лига
Артета: «Ремсдейл остаётся с нами, он хочет играть за «Арсенал»
01:55 · Англия. Премьер-лига
Мэддисон рассказал, как проходит его восстановление после травмы
01:01 · Англия. Премьер-лига
Гвардиол: «Мы должны перестать пропускать голы в каждом матче»
00:41 · Англия. Премьер-лига
Арбитр матча «Манчестер Сити» – «Тоттенхэм» не будет отстранён за свою ошибку
00:30 · Англия. Премьер-лига
Маротта рассказал, подписание какого игрока далось ему труднее всего
00:18 · Англия. Премьер-лига
Матсен: «Мы доказали, что «Челси» умеет бороться»
04 Декабря
23:58 · Англия. Премьер-лига
Матич: «Погба и Санчо постоянно опаздывали на тренировки, в «Челси» таких проблем не было ни у кого»
23:45 · Англия. Премьер-лига
Бёли планировал назначить нидерландского тренера, прежде чем договорился с Почеттино 1
23:33 · Англия. Премьер-лига
Мэддисон: «Сон обладает аурой великого игрока»
22:51 · Англия. Премьер-лига
Мэддисон: «Постекоглу очень харизматичен, его мотивационные речи отлично работают»
22:23 · Англия. Премьер-лига
Лидеры «Манчестер Юнайтед» высказали претензии тен Хагу слухи
22:03 · Англия. Премьер-лига
Хамес Родригес рассказал, почему отказал «ПСЖ» и «Манчестер Сити» ради «Реала»
21:50 · Англия. Премьер-лига
«Бавария» теряет интерес к подписанию Пальиньи
Все новости
Рекомендуем