Гвардиол: «Мы должны перестать пропускать голы в каждом матче»

Защитник «Манчестер Сити» Йошко Гвардиол высказался о проблемах команды в обороне.

«Горожане» пропустили три мяча от «Тоттенхэма» в воскресном матче Премьер-лиге, не сумев удержать победный счёт (3:3). Ранее ворота коллектива Хосепа Гвардиолы дважды поразил «РБ Лейпциг» (3:2), однажды – «Ливерпуль» (1:1) и четырежды – «Челси» (4:4). Последний матч «на ноль» датирован началом ноября – тогда был обыгран «Янг Бойз» (3:0).

«Мы должны проанализировать игру и изучить допущенные нами ошибки. Мы должны перестать пропускать голы в каждом матче, но нужно также отметить, что «Тоттенхэм» довольно опасен в атаке – в этой команде много быстрых игроков, они хороши в «переходах», – цитирует пресс-служба «Манчестер Сити» хорвата.