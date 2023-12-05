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Гвардиол: «Мы должны перестать пропускать голы в каждом матче»

05 Декабря 2023 • 01:01 Комментировать
Астон Вилла
...
Манчестер Сити
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06.12 23:15

Защитник «Манчестер Сити» Йошко Гвардиол высказался о проблемах команды в обороне.

«Горожане» пропустили три мяча от «Тоттенхэма» в воскресном матче Премьер-лиге, не сумев удержать победный счёт (3:3). Ранее ворота коллектива Хосепа Гвардиолы дважды поразил «РБ Лейпциг» (3:2), однажды – «Ливерпуль» (1:1) и четырежды – «Челси» (4:4). Последний матч «на ноль» датирован началом ноября – тогда был обыгран «Янг Бойз» (3:0).

«Мы должны проанализировать игру и изучить допущенные нами ошибки. Мы должны перестать пропускать голы в каждом матче, но нужно также отметить, что «Тоттенхэм» довольно опасен в атаке – в этой команде много быстрых игроков, они хороши в «переходах», – цитирует пресс-служба «Манчестер Сити» хорвата.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Йошко Гвардиол

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