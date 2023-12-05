Арбитр матча «Манчестер Сити» – «Тоттенхэм» не будет отстранён за свою ошибку

Арбитр Саймон Хупер не понесёт наказания за ошибку, допущенную в матче «Манчестер Сити» – «Тоттенхэм».

Напомним, что рефери остановил игру, зафиксировав фол на Эрлинге Холанне, когда Джек Грилиш выходил один на один с голкипером «шпор». Это произошло на последних минутах поединка при счёте 3:3, который так и не изменился до финального свистка. Инцидент вызвал серьёзные негодования, однако Хупера решили не отстранять на ближайший тур, докладывает Sky Sports. Главной причиной ошибки был признан «человеческий фактор», что и стало оправданием для арбитра.

15-й тур Английской премьер-лиги пройдёт с 5 по 7 декабря. В среду «Манчестер Сити» сыграет на выезде против «Астон Виллы».