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Маротта рассказал, подписание какого игрока далось ему труднее всего

05 Декабря 2023 • 00:30 Комментировать
Ювентус
...
Наполи
08.12 22:45

Генеральный директор «Интера» Джузеппе Маротта, ранее работавший в «Ювентусе», назвал своё самое трудное подписание.

Итальянец занимал должность исполнительного директора «Ювентуса» с 2010 по 2018 год. По словам функционера, переход Поля Погба из «Манчестер Юнайтед» – самая сложная сделка в его карьере. Сделка состоялась в 2012 году.

«Погба был совсем молод, когда мы его подписали, и провернуть это было крайне нелегко. Он не продлил контракт с «Юнайтед», очень многие клубы хотели видеть его у себя. Было очень трудно вести переговоры в таких условиях», – заявил в интервью Cronache di Spogliatoio Маротта.

Напомним, что в 2016 году Поль Погба вернулся в «Манчестер Юнайтед». «Ювентус» заработал на продаже француза 105 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Манчестер Юнайтед Джузеппе Маротта Поль Погба ещё теги

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