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Матсен: «Мы доказали, что «Челси» умеет бороться»

05 Декабря 2023 • 00:18 Комментировать
Челси
3:2
Брайтон

Футболист лондонского «Челси» Ян Матсен рассказал, что думает о положении команды.

В недавнем поединке против «Брайтона» коллектив Маурисио Почеттино одержал победу (3:2), играя в меньшинстве с 45-й минуты.

«В той игре мы показали, что умеем бороться. Начало получилось напряжённым, концовка тоже выдалась непростой, учитывая количество добавленных минут, просмотр VAR и другие факторы, но, думаю, эти испытания приносят нам пользу.

Нужно бороться в каждом матче, и в нашей команде игроки действительно хотят биться друг за друга – в этом можно было убедиться во время игры с «Брайтоном». Мы постоянно к этому стремимся», – приводит пресс-служба «Челси» слова Матсена.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Ян Матсен

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