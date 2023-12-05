Матсен: «Мы доказали, что «Челси» умеет бороться»

Футболист лондонского «Челси» Ян Матсен рассказал, что думает о положении команды.

В недавнем поединке против «Брайтона» коллектив Маурисио Почеттино одержал победу (3:2), играя в меньшинстве с 45-й минуты.

«В той игре мы показали, что умеем бороться. Начало получилось напряжённым, концовка тоже выдалась непростой, учитывая количество добавленных минут, просмотр VAR и другие факторы, но, думаю, эти испытания приносят нам пользу.

Нужно бороться в каждом матче, и в нашей команде игроки действительно хотят биться друг за друга – в этом можно было убедиться во время игры с «Брайтоном». Мы постоянно к этому стремимся», – приводит пресс-служба «Челси» слова Матсена.