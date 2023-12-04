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Матич: «Погба и Санчо постоянно опаздывали на тренировки, в «Челси» таких проблем не было ни у кого»

04 Декабря 2023 • 23:58 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Челси
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06.12 23:15

Бывший полузащитник «Челси» и «Манчестер Юнайтед» Неманья Матич признался, что в клубах совершенно по-разному относились к тренировкам.

Нынешний футболист «Ренна» принадлежал «Челси» с 2009 по 2011 год, а затем вернулся в клуб в июле 2014. Тремя годами позднее серб был продан в «Манчестер Юнайтед», где выступал на протяжении пяти лет.

«В «Челси» игроки вели себя как профессионалы, были пунктуальны и никогда не опаздывали на тренировки, в то время как в «Юнайтед» опоздания случались почти каждый день. Среди тех, кто опаздывал регулярно, были Погба, Санчо и некоторые другие.

Это злило игроков, которые никогда не опаздывали, поэтому мы решили создать своего рода дисциплинарный комитет, главой которого был я. На стене висел список, куда я вносил имена нарушителей. За один сезон мы собрали штрафы на сумму в 75 тысяч фунтов стерлингов», – цитирует Transfer News Live Матича.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Манчестер Юнайтед Поль Погба Неманья Матич Джедон Санчо ещё теги

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МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД ЧЕЛСИ
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