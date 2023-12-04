Бёли планировал назначить нидерландского тренера, прежде чем договорился с Почеттино

Главный тренер «Фейеноорда» Арне Слот мог возглавить лондонский «Челси» вместо Маурисио Почеттино.

Нидерландский специалист добился успеха на родине, выиграв местный чемпионат с «Фейеноордом». Интерес к нему приписывался «Тоттенхэму», однако наставник решил остаться в Роттердаме. По информации FootballOranje, «Челси» также всерьёз претендовал на Слота: владелец клуба Тодд Бёли провёл с ним переговоры, но тот, как уже отмечалось, решил остаться в «Фейеноорде». Вскоре после этого «Челси» достиг договорённости с Почеттино.

После 14 туров «синие» занимают десятую строчку в турнирной таблице Премьер-лиги под руководством аргентинца.