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Бёли планировал назначить нидерландского тренера, прежде чем договорился с Почеттино

04 Декабря 2023 • 23:45 Комментировать (1)
Манчестер Юнайтед
...
Челси
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06.12 23:15

Главный тренер «Фейеноорда» Арне Слот мог возглавить лондонский «Челси» вместо Маурисио Почеттино.

Нидерландский специалист добился успеха на родине, выиграв местный чемпионат с «Фейеноордом». Интерес к нему приписывался «Тоттенхэму», однако наставник решил остаться в Роттердаме. По информации FootballOranje, «Челси» также всерьёз претендовал на Слота: владелец клуба Тодд Бёли провёл с ним переговоры, но тот, как уже отмечалось, решил остаться в «Фейеноорде». Вскоре после этого «Челси» достиг договорённости с Почеттино.

После 14 туров «синие» занимают десятую строчку в турнирной таблице Премьер-лиги под руководством аргентинца.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Фейеноорд Маурисио Почеттино Арне Слот Тодд Бёли ещё теги

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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
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Соломон
04 Декабря 2023 в 23:59
А как же Нагельсман и Энрике, о которых только ленивый не писал, в том числе и здесь на ЕФ, значит то было уточки*, а вот только теперь наконец правду узнали благодаря Артуру. Спасибо, ждем еще живности* от лучших фантастов новостных королей тайного пиара.
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