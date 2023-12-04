Лидеры «Манчестер Юнайтед» высказали претензии тен Хагу

Некоторые игроки «Манчестер Юнайтед» ждут, что рулевой Эрик тен Хаг изменит свой подход к делу.

Вскоре после упущенной победы над «Галатасараем» в Лиге чемпионов (3:3) «красные дьяволы» потерпели неудачу в Премьер-лиге, уступив «Ньюкаслу» (0:1). По информации Sky Sports, некоторые опытные игроки, имена которых не раскрываются, провели беседу с тен Хагом об актуальных проблемах «Манчестер Юнайтед».

Как уточняет источник, речь идёт о футболистах, в прошлом выступавших за другие топ-клубы. Лидеры команды считают, что нидерландскому тренеру стоит быть менее упрямым и проявлять больше гибкости в трудных ситуациях. В коллективе распространено мнение о том, что тен Хаг излишне зациклен на собственных методах и слишком «роботизирован».