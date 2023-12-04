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Хамес Родригес рассказал, почему отказал «ПСЖ» и «Манчестер Сити» ради «Реала»

04 Декабря 2023 • 22:03 Комментировать
Бетис
...
Реал Мадрид
09.12 18:15

Бывший полузащитник мадридского «Реала» Хамес Родригес вспомнил, как переходил в клуб.

Колумбиец пополнил ряды «сливочных» в июле 2014 года, перебравшись из «Монако» за 75 млн евро. По словам атакующего хавбека, у него были другие варианты продолжения карьеры.

«Меня хотели подписать «ПСЖ» и «Манчестер Сити» – они предлагали больше денег, но я выбрал «Реал» после беседы с Флорентино Пересом. Он спросил меня: «Ты хочешь денег или славы?» Я сказал, что предпочитаю второе, после чего он заявил: «Тогда дело сделано». Я действительно хотел играть в «Реале», – цитирует Madrid Xtra Родригеса.

Хамес принадлежал «Реалу» до 2020 года, после чего перешёл в «Эвертон» свободным агентом. В настоящий момент герой ЧМ-2014 выступает в Бразилии за «Сан-Паулу».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Манчестер Сити ПСЖ Флорентино Перес Хамес Родригес Сан-Паулу ещё теги

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