Хамес Родригес рассказал, почему отказал «ПСЖ» и «Манчестер Сити» ради «Реала»

Бывший полузащитник мадридского «Реала» Хамес Родригес вспомнил, как переходил в клуб.

Колумбиец пополнил ряды «сливочных» в июле 2014 года, перебравшись из «Монако» за 75 млн евро. По словам атакующего хавбека, у него были другие варианты продолжения карьеры.

«Меня хотели подписать «ПСЖ» и «Манчестер Сити» – они предлагали больше денег, но я выбрал «Реал» после беседы с Флорентино Пересом. Он спросил меня: «Ты хочешь денег или славы?» Я сказал, что предпочитаю второе, после чего он заявил: «Тогда дело сделано». Я действительно хотел играть в «Реале», – цитирует Madrid Xtra Родригеса.

Хамес принадлежал «Реалу» до 2020 года, после чего перешёл в «Эвертон» свободным агентом. В настоящий момент герой ЧМ-2014 выступает в Бразилии за «Сан-Паулу».