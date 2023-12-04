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«Бавария» теряет интерес к подписанию Пальиньи

04 Декабря 2023 • 21:50 Комментировать
Фулхэм
...
Ноттингем Форест
1 2.05 X 3.50 2 3.80
06.12 22:30

Полузащитник «Фулхэма» Жоау Пальинья может не перейти в «Баварию» в январе.

Португалец едва не переехал в Мюнхен в последний день летнего трансферного окна, но клубы так и не успели согласовать все условия до истечения крайнего срока. Позднее сообщалось, что «Бавария» намерена провернуть сделку в январе, а «Фулхэм» готов снизить требования до 45-50 млн евро, однако, похоже, переход снова не состоится.

По информации журналиста Флориана Плеттенберга, интерес «Баварии» к 28-летнему хавбеку значительно снизился – в клубе сомневаются, что игрок сможет усилить команду. Приоритетом для гранда Бундеслиги с недавних пор стало приглашение нового центрального защитника, также способного сыграть справа.

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Евро-Футбол.Ру,
Фулхэм Бавария Жоау Пальинья ещё теги

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