«Бавария» теряет интерес к подписанию Пальиньи

Полузащитник «Фулхэма» Жоау Пальинья может не перейти в «Баварию» в январе.

Португалец едва не переехал в Мюнхен в последний день летнего трансферного окна, но клубы так и не успели согласовать все условия до истечения крайнего срока. Позднее сообщалось, что «Бавария» намерена провернуть сделку в январе, а «Фулхэм» готов снизить требования до 45-50 млн евро, однако, похоже, переход снова не состоится.

По информации журналиста Флориана Плеттенберга, интерес «Баварии» к 28-летнему хавбеку значительно снизился – в клубе сомневаются, что игрок сможет усилить команду. Приоритетом для гранда Бундеслиги с недавних пор стало приглашение нового центрального защитника, также способного сыграть справа.