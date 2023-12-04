Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Холанн – лидер топ-5 лиг по упущенным явным голевым моментам

04 Декабря 2023 • 21:24 Комментировать (1)
Астон Вилла
...
Манчестер Сити
1 4.40 X 4.20 2 1.75
06.12 23:15

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн лидирует в ведущих европейских лигах по нереализованным «большим» шансам.

Норвежский футболист допустил промах выгоднейшей позиции в первом тайме воскресного матча против «Тоттенхэма», в котором «горожане» упустили победу (3:3). По данным WhoScored, Холанн не смог реализовать явный голевой момент в поединке Премьер-лиги уже в 15-й раз в нынешнем сезоне – больше всех в пяти сильнейших европейских чемпионатах. Неподалёку от Эрлинга расположились другие представители АПЛ – Олли Уоткинс из «Астон Виллы» и Дарвин Нуньес из «Ливерпуля» (по 13 упущенных шансов).

Напомним, что Холанн уверенно лидирует в списке бомбардиров английской лиги с 14 голами.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Эрлинг Холанн

Новости по матчу

Сегодня, 04 Декабря
16:02
«Реал» в курсе, что Холанн мечтает о переезде на «Сантьяго Бернабеу»
13:07
Доку получил травму, скоро станет известно, как долго бельгиец пробудет в лазарете
Показать ещё
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
АСТОН ВИЛЛА МАНЧЕСТЕР СИТИ
Реклама, fon.bet
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
cabo verde
04 Декабря 2023 в 21:36
и этому кривоногому ЗМ кто то собирался давать? Он хорош в выходах 1 на 1, неплохо борется в воздухе, но он тупо пассажир, который ожидает готовые мячи
сравнивать его с мбаппе, месси (на пике формы) и пр. несерьезно
он даже не ровня ибрагимовичу
Футбол онлайн
05.12.23 в 22:30
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
Бёрнли Бёрнли
1.90 3.70 3.90
Видео
05.12.23 в 23:15
Лутон Таун Лутон Таун
Арсенал Арсенал
8.00 5.40 1.35
Видео
Все матчи
На Евро-Футболе:
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 04 Декабря
22:51 · Англия. Премьер-лига
Мэддисон: «Постекоглу очень харизматичен, его мотивационные речи отлично работают»
22:23 · Англия. Премьер-лига
Лидеры «Манчестер Юнайтед» высказали претензии тен Хагу слухи
22:03 · Англия. Премьер-лига
Хамес Родригес рассказал, почему отказал «ПСЖ» и «Манчестер Сити» ради «Реала»
21:50 · Англия. Премьер-лига
«Бавария» теряет интерес к подписанию Пальиньи
21:24 · Англия. Премьер-лига
Холанн – лидер топ-5 лиг по упущенным явным голевым моментам 1
19:57 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» может получить крупный штраф 3
19:44 · Англия. Премьер-лига
​Артета выбрал звёздного новичка для «Арсенала» слухи
19:31 · Англия. Премьер-лига
​«Манчестер Юнайтед» готовит предложение защитнику сборной Франции
19:22 · Англия. Премьер-лига
​Марсьяль интересен команде из Ла Лиги слухи
18:55 · Англия. Премьер-лига
​«Манчестер Сити» нацелился на восходящую звезду футбола
18:49 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» и «Манчестер Юнайтед» могут обменяться звёздными футболистами слухи
18:28 · Англия. Премьер-лига
​4 топ-клуба следят за Меньяном
17:58 · Англия. Премьер-лига
​«Астон Вилла» потребует за Луиса не меньше 70 млн евро
17:46 · Англия. Премьер-лига
Мэддисон: «Не удивлюсь, если однажды Кейн вернётся в АПЛ»
17:17 · Англия. Премьер-лига
​«Крик» Холанна – в Сети создали новую версию картины 1 фото
Все новости
Рекомендуем