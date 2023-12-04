Холанн – лидер топ-5 лиг по упущенным явным голевым моментам

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн лидирует в ведущих европейских лигах по нереализованным «большим» шансам.

Норвежский футболист допустил промах выгоднейшей позиции в первом тайме воскресного матча против «Тоттенхэма», в котором «горожане» упустили победу (3:3). По данным WhoScored, Холанн не смог реализовать явный голевой момент в поединке Премьер-лиги уже в 15-й раз в нынешнем сезоне – больше всех в пяти сильнейших европейских чемпионатах. Неподалёку от Эрлинга расположились другие представители АПЛ – Олли Уоткинс из «Астон Виллы» и Дарвин Нуньес из «Ливерпуля» (по 13 упущенных шансов).

Напомним, что Холанн уверенно лидирует в списке бомбардиров английской лиги с 14 голами.