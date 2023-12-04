«Манчестер Сити» может получить крупный штраф

«Манчестер Сити» предъявлено обвинение в неспособности контролировать своих футболистов. Обвинения связаны с инцидентом в концовке воскресного матча Премьер-лиги против «Тоттенхэма», когда игроки «горожан» окружили арбитра Саймона Хупера с претензиями.

Как сообщает в социальных сетях журналист Джек Гоган, для «Манчестер Сити» это третий такой инцидент за 12 месяцев, поэтому вполне вероятно, что штраф для клуба будет достаточно крупным.

Отмечается, что за подобный инцидент в феврале «Манчестер Сити» штрафовали на 75 тысяч фунтов.

Напомним, что «Манчестер Сити» и «Тоттенхэм» сыграли вничью со счётом 3:3.

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