Европейские гранды активно строят планы на трансферном рынке. По информации TodoFichajes, главный тренер «Арсенала» Микель Артета хочет подписать звёздного полузащитника «Интера» Николо Бареллу.

В то же время отмечается, что провернуть эту сделку «Арсеналу» будет сложно. Контракт Баррелы с «Интером» рассчитан до середины 2026 года, и клуб ведёт переговоры о его продлении.

Стоимость потенциального трансфера Николо Бареллы может превысить 80 миллионов евро.

Барелле 26 лет. В сезоне 2023/2024 полузащитник провёл за «Интер» 19 матчей, в которых забил один гол и отдал два голевых паса на партнёров.