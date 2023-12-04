​«Манчестер Юнайтед» готовит предложение защитнику сборной Франции

Одна из главных задач «Манчестер Юнайтед» на зимнее трансферное окно заключается в подписании защитника. Как сообщает Mirror, «красные дьяволы» уже готовят предложение по Жану-Клеру Тодибо. Клуб Премьер-лиги хочет подписать 23-летнего футболиста из «Ниццы».

В сезоне 2023/2024 Тодибо провёл за «Ниццу» 12 официальных матчей. В них защитник записал на свой счёт один голевой пас на партнёра.

Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Жана-Клера Тодибо в 30 миллионов евро.

Отметим, что «Манчестер Юнайтед» сейчас занимает лишь седьмое место в турнирной таблице Премьер-лиги Англии.