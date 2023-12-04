Нападающий Антони Марсьяль может сменить клубную прописку в обозримом будущем. Действующий контракт француза с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до конца сезона 2023/2024, правда, в нём прописана опция возможного продления.

В последнее время слухи активно связывают Марсьяля с разными клубами. Если верить TodoFichajes, интерес к французскому форварду проявляет «Валенсия», которая уже думает об усилении атаки на следующий сезон.

Антони Марсьялю во вторник исполнится 28 лет. Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают игрока в 15 миллионов евро.