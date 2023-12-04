​«Манчестер Сити» нацелился на восходящую звезду футбола

«Манчестер Сити» хочет иметь лучших футболистов в своих рядах. Как сообщает TodoFichajes, чемпионы Англии нацелились на подписание полузащитника Хави Симонса. В настоящий момент нидерландец выступает за «РБ Лейпциг». При этом права на 20-летнего игрока принадлежат «ПСЖ».

«Манчестер Сити» надеется на успех в сделке по Симонсу, хотя провернуть её будет очень сложно, поскольку «ПСЖ» рассчитывает сохранить игрока, подающего большие надежды. «Горожане» могут предложить за Симонса 80 миллионов евро, однако такая сумма может и не убедить парижан.

В сезоне 2023/2024 Хави Симонс провёл 21 матч, в которых забил шесть голов и отдал девять голевых передач.