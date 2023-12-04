«Барселона» и «Манчестер Юнайтед» в обозримом будущем могут провернуть на трансферном рынке громкий обмен футболистами. Если верить информации TodoFichajes, то на «Олд Траффорд» может отправиться Рафинья, а в обратном направлении – Маркус Рэшфорд.

У 26-летнего Рэшфорда не лучшим образом складывается сезон после продления контракта. Нападающий забил только два гола в 18 матчах за «Манчестер Юнайтед». 26-летнего Рафинью слухи давно связывают с возвращением в Премьер-лигу, где ранее он представлял «Лидс».

Портал Transfermarkt оценивает Рафинью в 60 миллионов евро, а Рэшфорда – в 75 миллионов евро.