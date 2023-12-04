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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​4 топ-клуба следят за Меньяном

04 Декабря 2023 • 18:28 Комментировать

Переговоры между Майком Меньяном и «Миланом» о продлении контракта зашли в тупик, и на этом фоне многие топ-клубы следят за голкипером. Как сообщает Foot Mercato, интерес к 28-летнему Меньяну проявляют «Челси», «Манчестер Юнайтед», «ПСЖ» и «Бавария».

Отмечается, что купить Майка Меньяна можно будет приблизительно за 70 миллионов евро.

Стоит сказать, что действующий контракт связывает Меньяна с «Миланом» до конца сезона 2025/2026. Всего за «россонери» голкипер провёл 84 матча, в которых пропустил 79 голов.  

На текущий момент «Милан» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Италии.

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Милан Челси Бавария Манчестер Юнайтед ПСЖ Майк Меньян ещё теги
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