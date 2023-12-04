​«Астон Вилла» потребует за Луиса не меньше 70 млн евро

Полузащитник «Астон Виллы» Дуглас Луис остаётся трансферной целью «Арсенала». Впрочем, провернуть эту сделку в январе лондонскому клубу будет сложно, о чём пишет Caughtoffside. Дело в том, что 25-летний бразилец является важной частью команды в Бирмингеме. Минимальная цена, при которой сделка будет жизнеспособной, составляет 60 миллионов фунтов (почти 70 млн евро).

В сезоне 2023/2024 Дуглас Луис провёл 22 матча. В них бразильский полузащитник записал на свой счёт шесть голов и четыре результативных паса на партнёров.

«Арсенал» на текущий момент является лидером Премьер-лиги Англии.