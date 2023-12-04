Мэддисон: «Не удивлюсь, если однажды Кейн вернётся в АПЛ»

Полузащитник «Тоттенхэма» Джеймс Мэддисон высказался о Гарри Кейне. Как известно, в летнее трансферное окно форвард сменил лондонский клуб на «Баварию».

«На мой взгляд, Кейн – лучшая «девятка» в мире. Он показывает это сейчас – его показатели невероятны.

Я знал, что есть вероятность его ухода, было много разговоров. Мы беседовали с ним и в лагере сборной Англии. У меня было ощущение, что он был бы счастлив, даже если бы остался. Конечно, я хотел бы, чтобы он продолжал играть за «Тоттенхэм». Но я не удивлюсь, если однажды он вернётся, чтобы побить рекорд по голам в АПЛ», - сказал Мэддисон Amazon Prime.