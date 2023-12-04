В Англии обсуждают странное решение арбитра Саймона Хупера – он не позволил Джеку Грилишу выйти один на один, хотя сам призывал «Манчестер Сити» продолжать атаку. Дело было на последних минутах матча с «Тоттенхэмом» при счёте 3:3.

Когда Хупер дал свисток, на него налетели игроки «Манчестер Сити», в частности Эрлинг Холанн. Норвежца захлёстывали эмоции, и выражение его лица могло привести в ужас не только судью, но и всех остальных.

Между тем, в Сети умельцы уже переделали под эмоции Эрлинга Холанна знаменитую картину «Крик» Эдварда Мунка. Сам Холанн опубликовал изображение в социальных сетях и отметил, что оно заставило его впервые улыбнуться в понедельник.