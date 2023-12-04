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​«Крик» Холанна – в Сети создали новую версию картины фото

04 Декабря 2023 • 17:17 Комментировать

В Англии обсуждают странное решение арбитра Саймона Хупера – он не позволил Джеку Грилишу выйти один на один, хотя сам призывал «Манчестер Сити» продолжать атаку. Дело было на последних минутах матча с «Тоттенхэмом» при счёте 3:3.

Когда Хупер дал свисток, на него налетели игроки «Манчестер Сити», в частности Эрлинг Холанн. Норвежца захлёстывали эмоции, и выражение его лица могло привести в ужас не только судью, но и всех остальных.

Между тем, в Сети умельцы уже переделали под эмоции Эрлинга Холанна знаменитую картину «Крик» Эдварда Мунка. Сам Холанн опубликовал изображение в социальных сетях и отметил, что оно заставило его впервые улыбнуться в понедельник.


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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Эрлинг Холанн
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