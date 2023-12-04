​Кулушевски отметился необычным достижением в АПЛ – ранее это удавалось только одному игроку

В воскресенье «Тоттенхэм» смог добиться ничьей в гостевом матче Премьер-лиги против «Манчестер Сити» (3:3). Лондонцы вырвали очко на «Этихад Стэдиум» благодаря позднему голу Деяна Кулушевски.

Гуру футбольной статистики из Opta отмечают, что Кулушевски забил в гостевом матче против действующего чемпиона Премьер-лиги в третьем сезоне подряд. Ранее только один футболист выдавал такую серию – Дэнни Мёрфи.

При этом Мёрфи забивал чемпионам АПЛ на выезде в четырёх сезонах кряду – с сезона 2000/2001 по 2003/2004.

«Тоттенхэм» на текущий момент занимает пятое место в турнирной таблице Премьер-лиги.