​Рой Кин раскритиковал Рэшфорда

Экс-капитан «Манчестер Юнайтед» Рой Кин раскритиковал нападающего команды Маркуса Рэшфорда.

«Ему 26, он уже не ребёнок. Теперь у него есть мегаконтракт, огромные деньги. Он должен бегать больше, чем остальные. Но фанаты «Манчестер Юнайтед» расстроены, потому что он не бегает», - сказал Кин в студии Sky Sports.

Как известно, Рэшфорд продлил контракт с «Манчестер Юнайтед» летом. В нынешнем сезоне нападающий провёл 18 матчей, в которых забил всего лишь два гола. Также Маркус записал на свой счёт четыре голевых паса.

«Манчестер Юнайтед» на текущий момент занимает седьмое место в турнирной таблице Премьер-лиги.