Романо: «Челси» не связывался с «Наполи» по трансферу Хвичи»

Авторитетный итальянский журналист Фабрицио Романо отрицает слухи о возможном переходе вингера «Наполи» Хвичи Кварацхелии в лондонский «Челси». Напомним, грузина недавно связывали с переездом на «Стэмфорд Бридж».

«На прошлой неделе мы слышали слухи об интересе «Челси» к Кварацхелии. Я могу вам сказать, что «Челси» к сегодняшнему дню не начинал никаких переговоров с «Наполи» и даже не выходил с клубом на контакт», – сказал Романо в эфире своего подкаста.

Хвича в нынешнем сезоне отметился четырьмя голами и тремя результативными передачами в тринадцати матчах итальянской Серии А.