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«Ливерпуль» и «Ньюкасл» включились в гонку за Опенда

04 Декабря 2023 • 16:14 Комментировать
Шеффилд Юнайтед
...
Ливерпуль
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06.12 22:30

Два английских топ-клуба положили глаз на форварда «РБ Лейпцига» Луи Опенда, который проводит свой дебютный сезон в Бундеслиге после трансфера из «Ланса» минувшим летом. По информации от журналиста Саши Тавольери, 23-летний бельгиец интересен «Ньюкаслу» и «Ливерпулю»

Опенда хорошо начал свой первый сезон в чемпионате Германии, отметившись 10 голами и 3 ассистами в 13 турах. В прошлом сезоне Луи стал одним из лучших бомбардиров чемпионата Франции, забив 21 гол в 38 матчах.

Напомним, «РБ Лейпциг» летом заплатил за Опенда в районе 38 миллионов евро. Нападающий стал самым дорогим трансфером в истории «красных быков».

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