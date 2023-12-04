«Ливерпуль» и «Ньюкасл» включились в гонку за Опенда

Два английских топ-клуба положили глаз на форварда «РБ Лейпцига» Луи Опенда, который проводит свой дебютный сезон в Бундеслиге после трансфера из «Ланса» минувшим летом. По информации от журналиста Саши Тавольери, 23-летний бельгиец интересен «Ньюкаслу» и «Ливерпулю»

Опенда хорошо начал свой первый сезон в чемпионате Германии, отметившись 10 голами и 3 ассистами в 13 турах. В прошлом сезоне Луи стал одним из лучших бомбардиров чемпионата Франции, забив 21 гол в 38 матчах.

Напомним, «РБ Лейпциг» летом заплатил за Опенда в районе 38 миллионов евро. Нападающий стал самым дорогим трансфером в истории «красных быков».