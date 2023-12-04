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«Реал» в курсе, что Холанн мечтает о переезде на «Сантьяго Бернабеу»

04 Декабря 2023 • 16:02 Комментировать
Астон Вилла
...
Манчестер Сити
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06.12 23:15

Руководство мадридского «Реала» рассматривает вариант с трансфером нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанна в 2024 году. Как сообщает издание Relevo, несмотря на то, что приоритетом «королевского клуба» является Килиан Мбаппе из «ПСЖ», в руководстве «Реала» знают, что Холанн мечтает выступать за «сливочных».

Летом 2024 года в контракте Холанна появится сумма отступных для зарубежных клубов, которая составляет более 100 миллионов евро. Тем не менее, вариант с бесплатным трансфером Килиана Мбаппе на правах свободного агента пока выглядит более привлекательным для президента Флорентино Переса и других членов руководства.

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