«Реал» в курсе, что Холанн мечтает о переезде на «Сантьяго Бернабеу»

Руководство мадридского «Реала» рассматривает вариант с трансфером нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанна в 2024 году. Как сообщает издание Relevo, несмотря на то, что приоритетом «королевского клуба» является Килиан Мбаппе из «ПСЖ», в руководстве «Реала» знают, что Холанн мечтает выступать за «сливочных».

Летом 2024 года в контракте Холанна появится сумма отступных для зарубежных клубов, которая составляет более 100 миллионов евро. Тем не менее, вариант с бесплатным трансфером Килиана Мбаппе на правах свободного агента пока выглядит более привлекательным для президента Флорентино Переса и других членов руководства.