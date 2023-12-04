Интерес «Ньюкасла» к Гирасси становится всё более конкретным, но Серу хочет и другой клуб из АПЛ

Нападающий «Штутгарта» Серу Гирасси имеет хорошие шансы уйти на повышение в зимнее трансферное окно. Журналист Кристиан Фальк сообщает, что интерес к форварду со стороны «Ньюкасла» становится всё более конкретным.

В то же время источник добавляет, что 27-летний гвинеец также интересен «Манчестер Юнайтед», который тоже ищет усиление на позицию форварда. Гирасси в январе будет доступен на трансферном рынке за сумму отступных в районе 20 миллионов евро.

В данный момент Гирасси является вторым лучшим бомбардиром немецкой Бундеслиги. На счету гвинейца 16 голов и ассист в 11 турах чемпионата. Гарри Кейн из «Баварии» забил на два мяча больше.