Невилл: «Я устал от «Манчестер Юнайтед», это самая грустная критика, которую можно сделать»

Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл испытывает разочарование из-за выступлений команды в нынешнем сезоне. Подопечные Эрика тен Хага потерпели 6 поражений в 14 турах этого розыгрыша Английской премьер-лиги.

«Я устал от «Манчестер Юнайтед» и больше не хочу смотреть матчи команды. Это самая грустная критика, которую только можно сделать», – цитирует Невилла Centre Devils.

Напомним, в Лиге чемпионов «Манчестер Юнайтед» находится на грани вылета на стадии группового этапа. В последнем туре манкунианцам для выхода в плей-офф нужно побеждать «Баварию» и надеяться на ничью в игре между «Галатасараем» и «Копенгагеном».