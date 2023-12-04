«Ньюкасл» проявляет интерес к бывшему вратарю «Манчестер Юнайтед» де Хеа

«Ньюкасл» проявляет интерес к бывшему вратарю «Манчестер Юнайтед» Давиду де Хеа, который сейчас находится в статусе свободного агента. Об этом сообщает Daily Mail.

«Ньюкасл» находится в поисках замены для травмированного Ника Поупа. Отмечается, что в руководстве клуба не уверены, что нынешние сменщики 31-летнего голкипера смогут достойно восполнить потерю.

Ранее сообщалось, что интерес к 33-летнего де Хеа также проявляет «Тоттенхэм».

В прошлом сезоне испанский вратарь провёл за «Манчестер Юнайтед» 48 матчей, в которых пропустил 61 мяч и в 25 встречах сумел сохранить свои ворота в неприкосновенности.