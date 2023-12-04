Мудрик: «Я чувствую, как фанаты «Челси» радуются, когда я получаю мяч»

Вингер «Челси» Михаил Мудрик рассказал, как на него влияет поддержка болельщиков. Напомним, во вчерашней игре с «Брайтоном» украинец заработал пенальти и помог своей команде одержать победу 3:2.

«Я чувствую, как фанаты «Челси» радуются, когда я получаю мяч, это даёт мне большой заряд энергии. Я действительно ценю всю поддержку, которую получаю от фанатов, хочу поблагодарить их за это. Я всегда стараюсь выкладываться на максимум», – цитирует Мудрика журналист Фабрицио Романо.

На счету Мудрика два забитых гола в нынешнем розыгрыше Английской премьер-лиги. В январе этого года «Челси» выложил за украинца 70 миллионов евро.