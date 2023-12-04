Мерсон оценил шансы «Арсенала» стать чемпионом АПЛ

Футбольный эксперт Пол Мерсон высказался относительно шансов лондонского «Арсенала» стать чемпионом Английской премьер-лиги в нынешнем сезоне.

«Команде предстоит сыграть пять важных матчей перед боксинг дэй. Если «канониры» успешно их проведут, то, думаю, станут чемпионами», - передает слова Мерсона Sky Sports.

В последнем матче подопечные Микеля Артеты на домашнем поле переиграли «Вулверхэмптон» со счетом 2:1. После 14 туров «Арсенал» лидирует в турнирной таблице Премьер-лиги, опережая идущий вторым «Ливерпуль» на два очка. Топ-3 замыкает «Манчестер Сити», который отстает на три балла.