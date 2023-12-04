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Доку получил травму, скоро станет известно, как долго бельгиец пробудет в лазарете

04 Декабря 2023 • 13:07 Комментировать
Астон Вилла
...
Манчестер Сити
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06.12 23:15

Вингер «Манчестер Сити» Жереми Доку получил травму во вчерашнем поединке против лондонского «Тоттенхэма» в Английской премьер-лиге. Бельгиец на 52-й минуте встречи не смог продолжить игру и был заменён.

По информации от HLN Sport, в ближайшее время медицинский штаб «Манчестер Сити» проведёт обследование травмы Доку, после чего станет понятно, сколько времени бельгиец будет вынужден пропустить.

Напомним, Доку в этом сезоне отметился двумя голами и пятью ассистами в 11 матчах Английской премьер-лиги. 21-летний бельгиец отлично себя проявил после летнего трансфера из «Ренна».

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Жереми Доку

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