Доку получил травму, скоро станет известно, как долго бельгиец пробудет в лазарете

Вингер «Манчестер Сити» Жереми Доку получил травму во вчерашнем поединке против лондонского «Тоттенхэма» в Английской премьер-лиге. Бельгиец на 52-й минуте встречи не смог продолжить игру и был заменён.

По информации от HLN Sport, в ближайшее время медицинский штаб «Манчестер Сити» проведёт обследование травмы Доку, после чего станет понятно, сколько времени бельгиец будет вынужден пропустить.

Напомним, Доку в этом сезоне отметился двумя голами и пятью ассистами в 11 матчах Английской премьер-лиги. 21-летний бельгиец отлично себя проявил после летнего трансфера из «Ренна».