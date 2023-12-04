Нападающий «Тоттенхэма» Сон Хын Мин стал автором уникального достижения

Форвард лондонского «Тоттенхэма» Сон Хын Мин стал автором уникального достижения. 31-летний корейский нападающий – первый футболист в истории Английской премьер-лиги, который забивал четырем разным действующим чемпионам страны.

В воскресенье, 3 декабря, бомбардир отметился голом в матче против «Манчестер Сити» (3:3). Ранее Сон поражал ворота «Ливерпуля», лондонского «Челси» и «Лестера». Все эти клубы были действующими чемпионами АПЛ на тот момент, когда азиат забивал им.

В текущем розыгрыше чемпионата Англии Хын Мин провел 14 поединков, в которых записал на свой счет девять забитых мячей и две голевые передачи.