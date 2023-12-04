Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Нападающий «Тоттенхэма» Сон Хын Мин стал автором уникального достижения

04 Декабря 2023 • 13:05 Комментировать

Форвард лондонского «Тоттенхэма» Сон Хын Мин стал автором уникального достижения. 31-летний корейский нападающий – первый футболист в истории Английской премьер-лиги, который забивал четырем разным действующим чемпионам страны.

В воскресенье, 3 декабря, бомбардир отметился голом в матче против «Манчестер Сити» (3:3). Ранее Сон поражал ворота «Ливерпуля», лондонского «Челси» и «Лестера». Все эти клубы были действующими чемпионами АПЛ на тот момент, когда азиат забивал им.

В текущем розыгрыше чемпионата Англии Хын Мин провел 14 поединков, в которых записал на свой счет девять забитых мячей и две голевые передачи.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Манчестер Сити Сон Хын Мин ещё теги
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 04 Декабря
14:16 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкаслу» интересен форвард «Ювентуса», цена вопроса – 25 миллионов евро
14:09 · Англия. Премьер-лига
Мудрик: «Я чувствую, как фанаты «Челси» радуются, когда я получаю мяч»
13:48 · Англия. Премьер-лига
Мерсон оценил шансы «Арсенала» стать чемпионом АПЛ 1
13:07 · Англия. Премьер-лига
Доку получил травму, скоро станет известно, как долго бельгиец пробудет в лазарете
13:05 · Англия. Премьер-лига
Нападающий «Тоттенхэма» Сон Хын Мин стал автором уникального достижения
12:59 · Англия. Премьер-лига
Колвилл: «Брайтон» – это клуб, который очень много для меня значит, но я рад принести «Челси» 3 очка»
12:51 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» готов продать Парти в январе, чтобы профинансировать другие трансферы
12:46 · Англия. Премьер-лига
Хави считает, что ло Чельсо усилит «Барселону», если перейдёт в январе
12:26 · Англия. Премьер-лига
Холанна могут наказать за критику судьи 1
12:15 · Англия. Премьер-лига
Санчо считает, что может остаться в «Манчестер Юнайтед» только при одном условии
12:12 · Англия. Премьер-лига
Рой Кин: «Сомневаюсь, что «Манчестер Сити» станет чемпионом»
12:05 · Англия. Премьер-лига
Галлахер: «Хочу попросить прощения за красную карточку»
12:04 · Англия. Премьер-лига
В АПЛ готовится очередное тренерское увольнение
12:02 · Англия. Чемпионшип
Беллингем назвал трёх собственных фаворитов на премию Golden Boy в следующем году
11:54 · Англия. Премьер-лига
 «Реал» хочет купить игрока «Манчестер Сити»
Все новости
Рекомендуем