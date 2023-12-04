Колвилл: «Брайтон» – это клуб, который очень много для меня значит, но я рад принести «Челси» 3 очка»

Защитник «Челси» Леви Колвилл прокомментировал победу своей команды над «Брайтоном». Напомним, в ворота «чаек» англичанин вчера забил свой дебютный гол в чемпионате.

«Я очень рад забить свой первый гол в АПЛ. Этот мяч был очень важным для меня, но я также хотел показать уважение «Брайтону». Нам была нужна победа, поэтому я очень рад. «Брайтон» – это клуб, который очень много для меня значит, но я рад принести «Челси» 3 очка», – цитирует Колвилла официальный сайт «Челси».

Напомним, Колвилл в прошлом сезоне выступал за «Брайтон» на правах аренды. В этом клубе Леви смог впечатлить руководство «Челси» и получить новый контракт.