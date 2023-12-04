«Арсенал» готов продать Парти в январе, чтобы профинансировать другие трансферы

Лондонский «Арсенал» в январе будет готов расстаться со своим опорным полузащитником Томасом Парти. По информации от издания ESPN, «канониры» хотят продать ганца, чтобы профинансировать другие трансферы.

Напомним, в услугах Парти ранее был заинтересован туринский «Ювентус», который как раз находится в поисках нового полузащитника. Парти открыт к тому, чтобы покинуть «Арсенал» и отправиться туда, где будет получать регулярную игровую практику.

«Арсенал» ранее связывали с полузащитником «Астон Виллы» Дугласом Луисом, но бразильца будет сложно приобрести из-за финансовых требований бирмингемцев в размере 100 миллионов евро.