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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Холанна могут наказать за критику судьи

04 Декабря 2023 • 12:26 Комментировать (1)

Лидеру нападения «Манчестер Сити» Эрлингу Холанну грозит наказание от футбольной ассоциации Англии за критические высказывания в адрес главного судьи Саймона Хупера, обслуживавшего вчерашний матч «горожан» против лондонского «Тоттенхэма». Об этом рапортует Daily Mail.

В концовке поединка рефери прервал острую атаку «горожан», хотя мог дать хозяевам завершить момент. После финального свистка футболисты «Манчестер Сити» выразили возмущение решением рефери, а Холанну была показана желтая карточка.

В итоге матч завершился результативной ничьей со счетом 3:3. «Манчестер Сити» с 30 очками занимает третье место в таблице АПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Манчестер Юнайтед Эрлинг Холанн Саймон Хупер ещё теги
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Комментарии (1)
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pol-black
04 Декабря 2023 в 12:52
а судье ничего не грозит за его клоунаду?
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