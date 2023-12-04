Холанна могут наказать за критику судьи

Лидеру нападения «Манчестер Сити» Эрлингу Холанну грозит наказание от футбольной ассоциации Англии за критические высказывания в адрес главного судьи Саймона Хупера, обслуживавшего вчерашний матч «горожан» против лондонского «Тоттенхэма». Об этом рапортует Daily Mail.

В концовке поединка рефери прервал острую атаку «горожан», хотя мог дать хозяевам завершить момент. После финального свистка футболисты «Манчестер Сити» выразили возмущение решением рефери, а Холанну была показана желтая карточка.

В итоге матч завершился результативной ничьей со счетом 3:3. «Манчестер Сити» с 30 очками занимает третье место в таблице АПЛ.