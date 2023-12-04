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Санчо считает, что может остаться в «Манчестер Юнайтед» только при одном условии

04 Декабря 2023 • 12:15 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Челси
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06.12 23:15

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Джедон Санчо не исключает варианта, при котором останется на «Олд Траффорд». По информации от журналиста Флориана Плеттенберга, англичанин допускает, что его положение может измениться при смене владельцев или увольнении тренера.

Так или иначе, источник утверждает, что в данный момент Санчо больше склоняется к варианту с трансфером. Скорее всего, «Манчестер Юнайтед» отпустит игрока на правах аренды с возможностью выкупа. Туринский «Ювентус» проявляет конкретный интерес к футболисту, который хочет перезапустить свою карьеру как можно скорее.

Напомним, Санчо находится в ссоре с главным тренером «Манчестер Юнайтед» Эриком тен Хагом.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Джедон Санчо

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