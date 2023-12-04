Галлахер: «Хочу попросить прощения за красную карточку»

Полузащитник лондонского «Челси» Конор Галлахер попросил прощения у болельщиков за красную карточку в матче с «Брайтоном». Напомним, англичанин удалился с поля в первом тайме, но его команда смогла одержать победу в меньшинстве со счётом 3:2.

«Очень горжусь парнями, блестящая победа! Хочу попросить прощения за красную карточку. Я поставил команду в трудное положение. Поддержка болельщиков была как всегда великолепной», – написал Галлахер у себя в социальных сетях.

Напомним, Галлахер вчера выводил «Челси» на поле в качестве капитана. За тур до этого красную карточку получил основной капитан «синих» Рис Джеймс, который удалился с поля в матче с «Ньюкаслом».