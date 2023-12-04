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Галлахер: «Хочу попросить прощения за красную карточку»

04 Декабря 2023 • 12:05 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Челси
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06.12 23:15

Полузащитник лондонского «Челси» Конор Галлахер попросил прощения у болельщиков за красную карточку в матче с «Брайтоном». Напомним, англичанин удалился с поля в первом тайме, но его команда смогла одержать победу в меньшинстве со счётом 3:2.

«Очень горжусь парнями, блестящая победа! Хочу попросить прощения за красную карточку. Я поставил команду в трудное положение. Поддержка болельщиков была как всегда великолепной», – написал Галлахер у себя в социальных сетях.

Напомним, Галлахер вчера выводил «Челси» на поле в качестве капитана. За тур до этого красную карточку получил основной капитан «синих» Рис Джеймс, который удалился с поля в матче с «Ньюкаслом».

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Конор Галлахер

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