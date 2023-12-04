Клопп высказался о победе «Ливерпуля» со счётом 4:3

В поединке 14-го тура Английской премьер-лиги «Ливерпуль» встречался с лондонским «Фулхэмом». Мерсисайдцы в результативной перестрелке отпраздновали победу со счетом 4:3. Главный тренер «красных» Юрген Клопп прокомментировал победу своей команды в послематчевом интервью.

«Не думаю, что перед стартом игры кто-то думал, что этот матч станет тем событием, которое они никогда не забудут. Но, пожалуйста», - передает слова немецкого специалиста портал Goal.com.

Благодаря домашней победе «Ливерпуль» набрал 31 очко и поднялся на второе место в турнирной таблице, обойдя «Манчестер Сити». Лидером чемпионата Англии является лондонский «Арсенал».