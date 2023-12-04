Артета назвал лучшего тренера мира - это не Гвардиола

Испанский наставник Микель Артета, который работает в лондонском «Арсенале», назвал лучшего тренера в мировом футболе.

«Для меня лучший среди тренеров – это Карло Анчелотти. Он добился успеха во многих странах и с разными командами», - передает слова специалиста Real Madrid CF.

Напомним, что в настоящий момент Анчелотти занимает пост главного тренера мадридского «Реала». Ранее итальянский специалист отметился работой в «Челси», «Милане», «ПСЖ», «Баварии» и других клубах.

Срок действующего контракта Карло со «сливочными» истекает по завершении нынешнего сезона.

У «Реала» есть два главных кандидата на замену Анчелотти