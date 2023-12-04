​«Манчестер Сити» не может выиграть в трех матчах кряду - такого не было с 2017 года

В четырнадцатом туре английского чемпионата «Манчестер Сити» не сумел переиграть лондонский «Тоттенхэм», игра закончилась со счетом 3:3.Это был третий матч кряду, в котором «Манчестер Сити» не сумел победить - ранее волей календаря это были игры с такими клубами, как «Челси» и «Ливерпуль». Такой неудачной серии у подопечных каталонского специалиста Хосепа Гвардиолы не было с 2017 года.

В результате команда скатилась на третье место в турнирной таблице английского чемпионата и в следующем, пятнадцатом туре сыграет в Бирмингеме с «Астон Виллой». Это случится уже в среду, шестого декабря.