​Хын Мин: «Горжусь этой командой»

В четырнадцатом туре английского чемпионата «Тоттенхэм» показал достойный футбол в игре против «Манчестер Сити», команды забили друг другу по три мяча. Нападающий «Тоттенхэма», южнокореец Сон Хын Мин, заявил, что гордится своей командой.

- Такие матчи - это то, за что мы любим футбол. Это я и сказал ребятам после игры. Горжусь их выступлением против большой-большой команды, коей является «Манчестер Сити». Но мы верили в себя до последнего, - цитирует слова Хын Мина BBC Sport.

В следующем туре английского чемпионата «Тоттенхэм» примет в домашнем матче лондонский «Вест Хэм».