​Рубен Диаш: «Разочарован, как и в матче против «Ливерпуля»

В четырнадцатом туре английского чемпионата «Манчестер Сити» не сумел одержать победу в матче против «Тоттенхэма», игра закончилась вничью со счетом 3:3. Португальский защитник «Манчестер Сити» Рубен Диаш признался, что разочарован итогами матча - он надеялся на победу.

- Разочаровывающие итоги матча, как и в игре с «Ливерпулем». Доминировали большую часть матча, но не выиграли. Не могу сказать, что я недоволен игрой команды, все выполняли свое дело, мы были агрессивны, создавали возможности. Но не взяли три очка, - сокрушается Диаш, слова которого цитирует BBC Sport.